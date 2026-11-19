Jhansi News: साइबर ठगी से बचें, अनजान कॉल से रहें सतर्क
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:30 AM IST
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एरच। गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध से बचने और मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया गया। उप निरीक्षक राकेश सिंह और महिला आरक्षी अनीता वर्मा ने उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने ओटीपी न देने और अनजान कॉल पर प्रलोभन में न आने की सलाह दी। मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को छेड़छाड़ होने पर महिला हेल्पलाइन 1090 और 112 पर तुरंत शिकायत करने को कहा। पुलिस ने उन्हें निडर रहने और मदद के लिए हमेशा तैयार रहने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य धर्मेंद्र सिंह राजपूत, बुद्वप्रकाश द्विवेदी, उपेंद्र कुमार, उमाकांत बुधौलिया, प्रदीप गुप्ता और मिथलेश उपस्थित रहे।
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