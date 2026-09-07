Jhansi News: शिक्षण स्टाफ ने जीता वॉलीबॉल टूर्नामेंट

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झांसी। रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरएलबीकेयू) में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन रविवार को हुआ। प्रतियोगिता में शिक्षण स्टाफ की टीम ने गैर-शिक्षण स्टाफ को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह आयोजन खेलो इंडिया खेलो-2026 अभियान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। स्टाफ वर्ग में वॉलीबॉल का फाइनल शिक्षण स्टाफ और गैर-शिक्षण स्टाफ की टीमों के बीच हुआ। रोमांचक मुकाबले में शिक्षण स्टाफ की टीम ने बेहतर समन्वय और सामूहिक प्रयास से 25-21 और 25-20 जीत हासिल की। विजेता शिक्षण स्टाफ टीम का नेतृत्व राम प्रकाश यादव ने किया।