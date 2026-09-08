Jhansi: बहू की प्रताड़ना से दुखी ससुर ने फंदा लगाकर दी जान, छह महीने पहले हुई थी बेटे की शादी

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छानबीन में पुलिस को उनके पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ। उसमें उन्होंने बहू शिवानी, समधी भारत यादव एवं उसके बेटे अनुराग को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रमोद के पुत्र की तहरीर पर देर-शाम बरुआसागर पुलिस ने शिवानी समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके शिवानी एवं भारत को हिरासत में ले लिया।कंपनी बाग रोड निवासी प्रमोद यादव खेती-किसानी के साथ ही प्रापर्टी डीलिंग भी करते थे। परिजनों ने बताया उन्होंने अपने बेटे निशांत की शादी छह माह पहले फरवरी में बूढ़ा गांव निवासी भारत यादव की बेटी शिवानी से की थी। शिवानी की यह दूसरी शादी थी। शिवानी काफी तेज स्वभाव की है। विदाई के बाद से ससुराल में अपने मनमुताबिक रहने लगी। सास गिरजा देवी एवं प्रमोद को बाहर का कमरा दिया था। अपना खाना भी अलग बनाती थी। अक्सर ही विवाद भी होता था।रविवार को वह पति के साथ बाहर जाने की जिद करने लगी। निशांत के तैयार न होने पर प्रमोद ने भी दखल दिया। इसी बात पर फिर विवाद शुरू हो गया। शिवानी ने पिता भारत एवं भाई अनुराग को भी बुला लिया। वे लोग दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने की धमकी देने लगे। आरोप है शिवानी पूरे जेवर लेकर चली गई। उनके धमकाने से प्रमोद सहम उठे। सुबह परिजनों के उठने पर शव फंदे से लटका मिला। बरुआसागर थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह के मुताबिक प्रमोद के पास से सुसाइड नोट मिला है। बेटे निशांत की तहरीर पर शिवानी, भारत एवं अनुराग के खिलाफ मामला दर्ज करके दो को हिरासत में ले लिया गया है। अनुराग की तलाश की जा रही है।प्रमोद की मौत से परिवार में रोना-पिटना मच गया। पत्नी गिरजा देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। थोड़ी-थोड़ी देर में वह अचेत हो जा रही थीं। गांव के भी तमाम लोग जुट गए। सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव लेकर बरुआसागर पहुंचे, यहां हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस तैनात रही। पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया।