पत्थरगड्डी उखाड़ने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई : डीएम

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संवाद न्यूज एजेंसीगरौठा। तहसील सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कुल 119 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 10 का मौके पर निस्तारण किया गया।किसानों ने अत्यधिक बारिश से प्रभावित मूंगफली फसल का मुद्दा उठाया। जिलाधिकारी ने सर्वे कराकर जल्द सहायता राशि दिलाने का भरोसा दिया। सिया गांव के लेखपाल द्वारा नामांतरण प्रकरण में लापरवाही पर वेतन काटने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जों को मुक्त कराने और पत्थरगड्डी उखाड़कर पुनः कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग को ऐसे प्रकरण चिह्नित करने को कहा। डीएम ने भूमि संबंधी अधिक शिकायतों पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में समाधान दिवस और आईजीआरएस शामिल हैं। लापरवाही या शिथिलता पर शीर्ष कार्रवाई की चेतावनी दी गई।इस मौके पर एसएसपी विकास कुमार, सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी, एसडीएम गरौठा सुनील कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।0000भूमि विवादों पर सख्त निर्देशजिलाधिकारी ने भूमि संबंधी अधिक शिकायतों पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निजी और सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। एसडीएम, सीओ और लेखपालों को अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। भूमि विवादों के निपटारे के लिए धारा 145, 24, 107/16, 151 और 447 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। एक शिकायत पर लेखपाल शशांक गर्ग का वेतन बाधित करने और जांच के आदेश दिए गए।0000हलुआ और दलिया का स्वाद चखासमाधान दिवस से पहले आईसीडीएस विभागों की स्टॉल का निरीक्षण किया गया। विधायक, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पोषणयुक्त हलुआ व नमकीन दलिया चखा। उन्होंने 6 माह पूर्ण होने वाले एक दर्जन बच्चों का अन्नप्रासन कराया। माताओं को पोषण पोटली भेंट की गई और पीएमएमवीवाई योजना की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग और मिशन शक्ति स्टॉल का भी निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की गई।0000ऑक्सीजन प्लांट स्टेबलाइजर का किया शुभारंभगरौठा। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने गरौठा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 किलोवाट स्टेबलाइजर का शुभारंभ किया। एसडीएम सुनील कुमार की पहल पर क्रशर उद्योग ने इसे स्थापित किया। इसका उद्देश्य ऑक्सीजन प्लांट की वोल्टेज समस्या दूर करना है।डीएम ने स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई सहित डिस्पेंसरी, टीकाकरण कक्ष, पैथोलॉजी और डिलीवरी कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने दवा स्टॉक रजिस्टर जांचा, जहां पर्याप्त दवाएं मिलें। प्रसूता के परिजनों से भी संवाद किया। डीएम ने चिकित्सकों की कमी जल्द दूर करने का भरोसा दिया। इसके बाद, ग्राम डुमरई में निर्माणाधीन उच्चीकृत माध्यमिक भवन का निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था को निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संवाद