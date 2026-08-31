Jhansi: सिर पर बेरहमी से वार कर मारा था दंपती को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा, किरायेदार पर केस दर्ज

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गोविंदपुरी इलाके में नहर किनारे स्थित घर से शनिवार देर-रात उनके शव बरामद हुए थे। शव के करीब पांच दिन पुराना हो जाने से मौत की वजह साफ नहीं हो सकी थी। रविवार को डाॅ. राहुल पराशर, डाॅ. शिवपूजन और डाॅ. पंकज मुस्तारिया के पैनल ने दंपती के शव का पोस्टमार्टम किया। करीब छह घंटे चले पोस्टमार्टम के दौरान विश्वनाथ और भुवन देवी के सिर में गहरी चोट के निशान मिले।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विश्वनाथ के सिर में बाईं भौंह के पास 7 गुणा 2 सेंटीमीटर लंबे घाव समेत माथे के बाईं तरफ एवं बाईं भौंह के ऊपर भी गहरा घाव मिला। वजनी चीज के प्रहार से उनका जबड़ा एवं दांत भी टूटे मिले। उनकी मौत की वजह सिर में आई गहरी चोट बताई गई। सारी चोट मौत से पहले की थीं। चोट लगने के बाद घायल अवस्था में वह पड़े रहे। कुछ देर बाद उनकी मौत हुई। वहीं, भुवन देवी के सिर में दो जख्म मिले। उनकी दाईं भौंह के ऊपर एवं माथे के दाईं तरफ 3 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला। उसका भी जबड़ा टूटा था। आशंका जताई जा रही कि दोनों के सिर पर वजनी चीज से प्रहार किया गया। यह उनकी मौत की वजह बना।आशंका जताई जा रही कि किसी ने उनका सिर दीवार से भिड़ा दिया। कमरे में खून से सना तौलिया भी बरामद हुआ। यह खून भी दपंती का बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चार-सात दिन पहले मौत की आशंका जताई गई है।दंपती की मौत के बाद से उनके घर में किरायेदार की तरह रह रहा सत्येंद्र फरार हो गया था। बेटे जगपाल ने पुलिस को सत्येंद्र पर शक जताया था। इसके बाद पुलिस ने सत्येंद्र की तलाश के लिए कई टीमें गठित कीं। पुलिस टीमों ने कई घंटे तक सुरागकशी की और सत्येंद्र को किसी तरह खोज निकाला। पुलिस ने सत्येंद्र को हिरासत में लेकर उससे कई घंटे तक पूछताछ की। हालांकि, शुरुआती पूछताछ में पुलिस को सत्येंद्र से कोई अहम जानकारी हाथ नहीं लगी है। पुलिस अब उसकी पृष्ठभूमि और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।उधर, बेटे जगपाल की तहरीर पर सीपरी बाजार पुलिस ने सत्येंद्र के खिलाफ हत्या के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जगपाल ने अपनी तहरीर में बताया कि 29 अगस्त को सत्येंद्र ने उसे पार्टी के लिए फोन करके बुलाया था। जब जगपाल मौके पर पहुंचा और उसने सत्येंद्र को फोन किया, तो सत्येंद्र ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसने अपना फोन बंद कर लिया। जगपाल ने अपनी तहरीर में किरायेदार सत्येंद्र पर ही माता-पिता की हत्या का शक जताया है। पुलिस अब सत्येंद्र से मिली जानकारी और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।