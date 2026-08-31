Jhansi: मछली पकड़ने गया युवक नदी में डूबा, पैर फिसलने से हुआ हादसा, सुबह मिला शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खिसनी खुर्द निवासी रमेश कुशवाहा (30) पुत्र सूखे कुशवाहा रविवार शाम डुमरई नदी में मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में जा गिरा। नदी में पानी का बहाव तेज होने के साथ ही जगह-जगह पथरीला भूभाग होने के कारण वह संभल नहीं सका और गहरे पानी में डूब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना सकरार थाना प्रभारी निरीक्षक पप्पू सिंह को दी। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और देर रात तक नदी में युवक की तलाश कराई, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण अभियान रोकना पड़ा।सोमवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों ने दोबारा नदी में तलाश शुरू की। इसी दौरान रमेश का शव नदी किनारे उतराता मिला। शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।लगातार बारिश के चलते क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को लगातार नदी और नालों के तेज बहाव से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद लोग मछली पकड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक रमेश के परिवार में पत्नी और बच्चे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।