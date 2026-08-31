फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: No trace of missing youth found even on the third day

Jhansi: लापता युवक का तीसरे दिन भी नहीं मिला सुराग, बेतवा में नहाते समय खींच ले गया था मगरमच्छ

Mon, 31 Aug 2026 09:13 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 31 Aug 2026 09:13 AM IST
सार

युवक की खोज में एसडीआरएफ की टीम ने दो दिनों तक अभियान चलाया। स्थानीय लोग भी दिन भर नदी में उसकी तलाश में जुटे रहे लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल सका।

विज्ञापन
Jhansi: No trace of missing youth found even on the third day
नदी के किनारे खड़े स्थानीय लोग व पुलिस। - फोटो : संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

थाना एरच के डिकोली गांव में रक्षा बंधन के दिन बेतवा नदी में लापता हुए युवक रणवीर यादव का रविवार को तीसरे दिन भी सुराग नहीं लगा। जबकि, स्थानीय लोग दिन भर नदी में उसकी तलाश में जुटे रहे। युवक को नदी में नहाते समय मगरमच्छ घसीट ले गया था। युवक के परिजनों का बुरा हाल बना हुआ है।
विज्ञापन


युवक की खोज में एसडीआरएफ की टीम ने दो दिनों तक अभियान चलाया। दो दिन के अभियान के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को स्थानीय लोगों ने नाव के सहारे नदी में उसकी तलाश की। हरीचंद्र यादव, गजेंद्र कुमार, नंद किशोर, अभिषेक और हरीमोहन सहित कई लोग खोजबीन में जुटे रहे। शाम तक भी लापता युवक का कोई पता नहीं चल पाया।
विज्ञापन


वहीं, पूर्व सांसद डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने रणवीर के पिता तकदीर यादव से घटना की जानकारी ली। पूर्व सांसद ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को धैर्य रखने को कहा और सहायता का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed