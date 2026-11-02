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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Six members from Jhansi have been appointed to the BJP's state-level cells.

Jhansi News: भाजपा के प्रदेश स्तरीय प्रकोष्ठों में झांसी से छह सदस्य बने

Mon, 02 Nov 2026 01:46 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:46 AM IST
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Six members from Jhansi have been appointed to the BJP's state-level cells.
झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक और सदस्यों की घोषणा की है। इसमें झांसी से भी छह सदस्य बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी सूची के अनुसार झांसी के डॉ. बालमुकुंद अग्रवाल को प्रबुद्ध प्रकोष्ठ तो अनूप अग्रवाल को आर्थिक प्रकोष्ठ में सदस्य बनाया गया है। चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉ. वीके गुप्ता, बुनकर प्रकोष्ठ में राम किशोर आर्य, एनजीओ प्रकोष्ठ में रजनी गुप्ता और वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ में सुबोध गुबरेले को सदस्य नियुक्त किया गया है। ब्यूरो
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