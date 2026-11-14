Jhansi News: 37 अनारक्षित ट्रेनों में एक दिसंबर से शुरू होगी कैटरिंग
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:23 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:23 AM IST
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झांसी। रेल मंडल से चलने वाली 37 अनारक्षित ट्रेनों (मेमू) में एक दिसंबर से कैटरिंग व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इसके तहत ठेका लेने वाली फर्म रेलवे से तय दरों पर पैक्ड और शील्ड खान-पान की बिक्री करेगी।
झांसी मंडल के विभिन्न स्टेशनों से मेमू ट्रेनों का संचालन होता है। इनसे रोजाना हजारों यात्री आवागमन करते हैं। अब तक इन ट्रेनों में अवैध वेंडर ही चाय-पानी, नाश्ता आदि की बिक्री करते हैं। जिससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ की आशंका बनी रहती है। इन पर अंकुश लगाने के लिए मंडल प्रशासन ने अधिकृत कैटरिंग की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था एक दिसंबर से चालू हो जाएगी। इन मेमू ट्रेनों में खानपान की बिक्री पैक्ड व शील्ड पैक्ड होगी। सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने बताया एक दिसंबर से 37 ट्रेनों में कैटरिंग व्यवस्था शुरू होगी।
इन ट्रेनों में होगी व्यवस्था शुरू
ट्रेन संख्या 64613 झांसी-बांदा, ट्रेन संख्या 64611 झांसी-मानिकपुर, ट्रेन संख्या 64616 झांसी-ललितपुर, ट्रेन संख्या 64607 झांसी-कानपुर, ट्रेन संख्या 11807 झांसी-आगरा, ट्रेन संख्या 64615 ललितपुर-झांसी, ट्रेन संख्या 64618 ललितपुर-बीना, ट्रेन संख्या 64639 ग्वालियर-बीकापुर, ट्रेन संख्या 64635 ग्वालियर-बीकापुर, ट्रेन संख्या 64637 ग्वालियर-बीकापुर, ट्रेन संख्या 64641 ग्वालियर-इटावा, ट्रेन संख्या 64614 बांदा-झांसी, ट्रेन संख्या 64609 खजुराहो-झांसी, ट्रेन संख्या 64610 झांसी-खजुराहो, ट्रेन संख्या 51813 झांसी-लखनऊ, ट्रेन संख्या 64633 ग्वालियर-इटावा, ट्रेन संख्या 64643 ग्वालियर-भिंड, ट्रेन संख्या ग्वालियर-बीना, ट्रेन संख्या 64636 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64636 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64638 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64640 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64647 खजुराहो-ललितपुर, ट्रेन संख्या 64645 खजुराहो-चित्रकूट, ट्रेन संख्या 64650 खजुराहो-महोबा, ट्रेन संख्या 64644 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64648 ललितपुर-खजुराहो, ट्रेन संख्या 64649 महोबा-खजुराहो, ट्रेन संख्या 51861 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51862 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51863 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51864 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51865 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51866 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51867 एक-कोंच, ट्रेन संख्या 51868 कोच-एट, ट्रेन संख्या 51869 एट-कोच, ट्रेन संख्या 51870 कोंच-एट।
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झांसी मंडल के विभिन्न स्टेशनों से मेमू ट्रेनों का संचालन होता है। इनसे रोजाना हजारों यात्री आवागमन करते हैं। अब तक इन ट्रेनों में अवैध वेंडर ही चाय-पानी, नाश्ता आदि की बिक्री करते हैं। जिससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ की आशंका बनी रहती है। इन पर अंकुश लगाने के लिए मंडल प्रशासन ने अधिकृत कैटरिंग की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था एक दिसंबर से चालू हो जाएगी। इन मेमू ट्रेनों में खानपान की बिक्री पैक्ड व शील्ड पैक्ड होगी। सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने बताया एक दिसंबर से 37 ट्रेनों में कैटरिंग व्यवस्था शुरू होगी।
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इन ट्रेनों में होगी व्यवस्था शुरू
ट्रेन संख्या 64613 झांसी-बांदा, ट्रेन संख्या 64611 झांसी-मानिकपुर, ट्रेन संख्या 64616 झांसी-ललितपुर, ट्रेन संख्या 64607 झांसी-कानपुर, ट्रेन संख्या 11807 झांसी-आगरा, ट्रेन संख्या 64615 ललितपुर-झांसी, ट्रेन संख्या 64618 ललितपुर-बीना, ट्रेन संख्या 64639 ग्वालियर-बीकापुर, ट्रेन संख्या 64635 ग्वालियर-बीकापुर, ट्रेन संख्या 64637 ग्वालियर-बीकापुर, ट्रेन संख्या 64641 ग्वालियर-इटावा, ट्रेन संख्या 64614 बांदा-झांसी, ट्रेन संख्या 64609 खजुराहो-झांसी, ट्रेन संख्या 64610 झांसी-खजुराहो, ट्रेन संख्या 51813 झांसी-लखनऊ, ट्रेन संख्या 64633 ग्वालियर-इटावा, ट्रेन संख्या 64643 ग्वालियर-भिंड, ट्रेन संख्या ग्वालियर-बीना, ट्रेन संख्या 64636 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64636 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64638 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64640 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64647 खजुराहो-ललितपुर, ट्रेन संख्या 64645 खजुराहो-चित्रकूट, ट्रेन संख्या 64650 खजुराहो-महोबा, ट्रेन संख्या 64644 भिंड-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 64648 ललितपुर-खजुराहो, ट्रेन संख्या 64649 महोबा-खजुराहो, ट्रेन संख्या 51861 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51862 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51863 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51864 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51865 एट-कोंच, ट्रेन संख्या 51866 कोंच-एट, ट्रेन संख्या 51867 एक-कोंच, ट्रेन संख्या 51868 कोच-एट, ट्रेन संख्या 51869 एट-कोच, ट्रेन संख्या 51870 कोंच-एट।
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