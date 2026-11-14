Jhansi News: नौ फरवरी से दो केंद्रों पर होंगी संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं

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जिला विद्यालय निरीक्षक रति वर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की दो नवंबर को हुई बैठक में विद्यालयों की उपलब्धता और भौतिक संसाधनों को देखते हुए इन दोनों विद्यालयों का चयन किया गया था। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से पांच नवंबर को केंद्रों को लेकर सूचना जारी की गई थी। प्रस्तावित केंद्रों पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आठ नवंबर तक का समय दिया गया था। अब दोनों विद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिया गया है। इन केंद्रों पर पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा स्तर तक के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परिषद ने परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। परीक्षाएं नौ से शुरू होकर 19 फरवरी 2027 तक चलेंगी। परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित की गई है।यह रहेगा प्रमुख विषयों का कार्यक्रमदिनांकविषय09 फरवरीअनिवार्य संस्कृत10 फरवरीशारीरिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान सहित विभिन्न विषय12 फरवरीहिंदी, पाली, प्राकृत और नेपाली13 फरवरीशिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास और पुराण एवं संस्कृति15 फरवरीसंस्कृत शास्त्र, वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, जैन दर्शन, आयुर्वेद सहित विभिन्न विषय16 फरवरीअर्थशास्त्र और रसायन विज्ञान17 फरवरीगणित और जीव विज्ञान18 फरवरीअंग्रेजी19 फरवरीगणित, गृहविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास, पुराण एवं संस्कृति और लेखाशास्त्र