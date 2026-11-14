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Jhansi News: हर अकादमी ने जय भारत को 25-0 से रौंदा

Sat, 14 Nov 2026 02:15 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sat, 14 Nov 2026 02:15 AM IST
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Har Academy thrashed Jai Bharat 25-0
झांसी। मेजर ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित अस्मिता नॉर्थ जोन सब-जूनियर/जूनियर महिला हॉकी लीग के दूसरे दिन शुक्रवार को खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। पहले मुकाबले में हर अकादमी की खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 25 गोल दागे, जबकि विपक्षी टीम जय भारत अकादमी की ओर से कोई गोल नहीं हो सका। यह प्रतियोगिता भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश हॉकी, जिला प्रशासन झांसी एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय के संयुक्त समन्वय से आयोजित हो रही है।
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दिन के दूसरे मैच में राउंडग्लास पंजाब अकादमी ने उत्तर प्रदेश को 3-2 से हराकर जीत हासिल की। तीसरा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। इसमें राजा करन अकादमी और फैमिली बधखालसा की टीमें निर्धारित समय तक 4-4 गोल की बराबरी पर रहीं। वहीं, चौथे मुकाबले में प्रीतम सिवाच स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन ने खालसा अकादमी को 4-1 से पराजित किया। प्रतियोगिता के दौरान क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह, जिला हॉकी सचिव सुबोध खांडेकर, उपक्रीड़ा अधिकारी सुनील कुमार, अशोक ओझा, सुनीता तिवारी और सुषमा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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