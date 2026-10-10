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सुरक्षा पर सवाल : एक साल से टूटी पड़ी स्कूल की बाउंड्रीवॉल

Sat, 10 Oct 2026 02:32 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:32 AM IST
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Security question: School boundary wall lying broken for a year
संवाद न्यूज एजेंसी
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जाखलौन। विकासखंड बिरधा के ग्राम पंचायत मादौन स्थित कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्रीवॉल करीब एक साल से टूटी पड़ी है। चहारदीवारी का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से स्कूल परिसर खुला हुआ है। इससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
लंबे समय से यह समस्या बरकरार है, लेकिन अब तक बाउंड्रीवॉल का निर्माण नहीं कराया गया है। विद्यालय में प्रतिदिन बच्चे पढ़ने आते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। टूटी चारदीवारी के कारण स्कूल परिसर में आवारा पशुओं के घुसने का खतरा रहता है। शिक्षकों ने क्षतिग्रस्त हिस्से पर पत्थरों की घेराबंदी की है। हालांकि, यह अस्थायी व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो रही है। आवारा पशु इस घेराबंदी को गिराकर आसानी से परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल का निर्माण जल्द कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई है। करीब एक साल बीतने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।
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कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय मादौन की सूचना लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। इसके लिए कार्यदायी संस्था के माध्यम से बजट आते ही कार्य शुरू कराया जाएगा। -रत्नेश श्रीवास्तव, बीएसए ललितपुर।
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