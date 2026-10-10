फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Two candidates, including the SP nominees wife, have withdrawn their names.

Jhansi News: सपा प्रत्याशी की पत्नी समेत दो ने वापस लिया नाम, अब 13 के बीच चुनावी जंग

Sat, 10 Oct 2026 03:09 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:09 AM IST
विज्ञापन
Two candidates, including the SP nominees wife, have withdrawn their names.
झांसी। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। सपा एमएलसी और प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव की पत्नी प्रभा यादव ने शुक्रवार को नाम वापस ले लिया। एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी ने भी नामांकन पत्र वापस लिया। ऐसे में अब 13 उम्मीदवारों के बीच चुनावी जंग होगी।
विज्ञापन

चुनाव कार्यक्रम के तहत छह अक्तूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने की समय-सीमा थी। वहीं, सात अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई। शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक नाम वापसी की जानी थी। मंडलायुक्त के न्यायालय कक्ष पहुंचकर सपा प्रत्याशी की पत्नी प्रभा यादव और निर्दलीय उम्मीदवार शैलेश सिंह पटेल ने नाम वापस ले लिया।
विज्ञापन

सपा-भाजपा के अलावा 11 निर्दलीय मैदान में
अब चुनावी मैदान में भाजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार राठौर, सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव के अलावा 11 निर्दलीय प्रत्याशियों में केशवकांत शर्मा, दीपक कुमार द्विवेदी, देवेश कुमार सिंह, मान सिंह यादव, रमेश चंद्र दुबे, राज कुमार, राहुल कनकने, विष्णु कुमार, शिवशंकर पटेल, शैलेंद्र कुमार, सारिका बचे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


23 को मतदान, 27 को होगी मतगणना
स्नातक एमएलसी चुनाव में अब 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। वहीं, 27 अक्तूबर को मतगणना कराई जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र में कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर के संपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में शैलेश ने वापस लिया पर्चा
नामांकन वापस लेने वाले शैलेश सिंह पटेल ने भाजपा उम्मीदवार अशोक राठौर के समर्थन में अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया है। उनकी पर्चा वापसी के दौरान जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed