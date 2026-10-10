Jhansi News: दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर झांसी में अलर्ट, विपक्षी नेताओं के घरों पर पुलिस का पहरा

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अन्य विपक्षी नेताओं ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की बात कही। चंदा होटल के पास स्थित प्रदीप जैन आदित्य के आवास पर दोपहर में ही नवाबाद थाना पुलिस पहुंच गई। पूर्व मंत्री के मुताबिक, उन्हें शुक्रवार शाम दिल्ली के लिए रवाना होना था। इसकी तैयारी भी पूरी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पूछने के बावजूद पुलिस उन्हें रोकने का कारण नहीं बता सकी। मंदिर जाते समय भी पुलिस उनके साथ रही। हालांकि, उनके पुत्र गौरव जैन तीन दिन पहले ही दिल्ली चले गए। वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं के आवास के बाहर भी पुलिस की निगरानी रही।समाजवादी पार्टी छात्रसभा के जिलाध्यक्ष अयान अली के छनियापुरा स्थित आवास पर भी पुलिस पहुंच गई। उनको भी घर से नहीं निकलने दिया गया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान को भी नगरा स्थित आवास से पुलिस ने बाहर निकलने नहीं दिया। उधर, देर-रात रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग भी की गई। रेलवे स्टेशन के आसपास भी सतर्कता बरती गई। पुलिस अफसरों का कहना है कि सतर्कता एवं सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जा रही है।