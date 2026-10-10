Jhansi News: भोपाल एक्सप्रेस सहित झांसी से गुजरने वाली आज कई ट्रेनें रहेंगी रद

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झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार ने बताया रेलवे मुख्यालय ने यातायात सलाह (ट्रैफिक एडवाइजरी) जारी की है। जिसके तहत कई मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया ट्रेन संख्या 12964 उदयपुर सिटी-हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस उदयपुर सिटी, ट्रेन संख्या 12963 हजरत निजामुद्दीन-उदयपुर सिटी मेवाड़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी।ट्रेन संख्या 12155 रानी कमलापति–हजरत निजामुद्दीन शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस शुक्रवार को रानी कमलापति से निरस्त रही। ट्रेन संख्या 20155 डॉ. आंबेडकर नगर-नई दिल्ली शुक्रवार को निरस्त रही। वापसी में ट्रेन संख्या 12156 हजरत निजामुद्दीन-रानी कमलापति शनिवार को रैक की अनुपलब्धता के कारण निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 09309 इंदौर-हजरत निजामुद्दीन शुक्रवार को निरस्त रहने के कारण वापसी में ट्रेन संख्या 09310 (हजरत निजामुद्दीन-इंदौर) शनिवार को रैक की अनुपलब्धता के कारण निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 12415 (इंदौर-नई दिल्ली) शुक्रवार को निरस्त रहने के कारण वापसी में ट्रेन संख्या 12416 नई दिल्ली- इंदौर) शनिवार को निरस्त रहेगी।महाकौशल रद रहेगीट्रेन संख्या 12247 बांद्रा टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन शुक्रवार को निरस्त रहने के कारण वापसी में ट्रेन संख्या 12248 हजरत निजामुद्दीन-बांद्रा टर्मिनस शनिवार को रैक की अनुपलब्धता के कारण निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या गाड़ी संख्या 22181 (जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन) शुक्रवार को निरस्त रहने के कारण ट्रेन संख्या 22182 (हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर शनिवार को निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 12189 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस शुक्रवार को निरस्त रहने के कारण हजरत निजामुद्दीन 12190 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर शनिवार को निरस्त रहेगी।घर से निकलने से पहले जानकारी हासिल कर लेंट्रेन संख्या 12121 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति शुक्रवार को निरस्त रहने के कारण ट्रेन संख्या 12122 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर शनिवार को निरस्त रहेगी। मानिकपुर-हजरत निजामुद्दीन यूपी संपर्क क्रांति शुक्रवार को निरस्त रहने के कारण हजरत निजामुद्दीन-मानिकपुर शनिवार को निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 22221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन राजधानी शुक्रवार को निरस्त रहने के कारण ट्रेन संख्या 22222 हजरत निजामुद्दीन-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शनिवार को भी निरस्त रहेगी। पीआरओ ने बताया किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की हेल्पलाइन 139, एनटीईएस एप से जानकारी प्राप्त कर लें।