Jhansi News: पुत्र के आने के बाद सरोज का हुआ अंतिम संस्कार
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:23 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:23 AM IST
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झांसी। कोतवाली के चूड़ी वाली गली में जर्जर दीवार गिरने के बाद उसके मलवे में दबकर जान गंवाने वाली सरोज (46) के पुत्र अभिषेक के आने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर, हादसे में घायल उनके पति मुकेश की हालत में अब कुछ सुधार हुआ है। सरोज की मौत के बाद परिजनों को प्रशासन की ओर से मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराई है।
सोमवार सुबह करीब सात बजे चूड़ी वाली गली में रहने वाले मुकेश के करीब 100 साल से अधिक पुराने मकान के एक हिस्से की पुरानी दीवार भरभराकर गिर गई थी। उस समय मुकेश और सरोज कमरे में सो रहे थे। उसकी चपेट में आकर दोनों ही मलवे में दब गए। दमकलकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब डेढ़ घंटे बाद मलबा से दोनों को बाहर निकाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां कुछ देर बाद डॉक्टरों ने सरोज को मृत घोषित कर दिया। उनका इकलौता बेटा अभिषेक दिल्ली गया हुआ था। परिजनों ने उसे हादसे की बात भी नहीं बताई। सोमवार देर-रात उसे हादसे की बात मालूम चलने पर वह घर लौटा। इसके बाद सरोज का अंतिम संस्कार किया गया। सीओ सिटी रामवीर सिंह का कहना है कि मुकेश की हालत में सुधार है।
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सोमवार सुबह करीब सात बजे चूड़ी वाली गली में रहने वाले मुकेश के करीब 100 साल से अधिक पुराने मकान के एक हिस्से की पुरानी दीवार भरभराकर गिर गई थी। उस समय मुकेश और सरोज कमरे में सो रहे थे। उसकी चपेट में आकर दोनों ही मलवे में दब गए। दमकलकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब डेढ़ घंटे बाद मलबा से दोनों को बाहर निकाकर जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां कुछ देर बाद डॉक्टरों ने सरोज को मृत घोषित कर दिया। उनका इकलौता बेटा अभिषेक दिल्ली गया हुआ था। परिजनों ने उसे हादसे की बात भी नहीं बताई। सोमवार देर-रात उसे हादसे की बात मालूम चलने पर वह घर लौटा। इसके बाद सरोज का अंतिम संस्कार किया गया। सीओ सिटी रामवीर सिंह का कहना है कि मुकेश की हालत में सुधार है।
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