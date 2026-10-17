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Jhansi News: रेड हाउस विजेता ने जीता कबड्डी का मुकाबला

Sat, 17 Oct 2026 02:13 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:13 AM IST
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Red House emerged victorious in the kabaddi match.
मऊरानीपुर। सेंट मैरीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मढ़ा में इंटर हाउस कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया। इसमें रेड हाउस ने ब्लू हाउस को मात्र एक अंक से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास रहे। प्रधानाचार्य फादर रिचर्ड ने अतिथियों का स्वागत किया। आयुष श्रीवास ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराया और मुकाबले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है। प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका निखिल और सिरिल ने निभाई। मैच के समापन पर विजेता रेड हाउस टीम को ट्रॉफी सौंपकर सम्मानित किया गया। संवाद
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