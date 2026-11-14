Jhansi News: जिले के 233 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती अटकी, शासन खफा

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन ने सितंबर, 2025 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत जिलों को निर्धारित समयसीमा में चयन प्रक्रिया पूरी करनी थी। बाद में भी शासन स्तर से कई बार निर्देश दिए गए लेकिन झांसी समेत 29 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया अधूरी है। निदेशक हर्षिता मथुर की ओर से डीएम को भेजे गए पत्र में झांसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 233 पदों पर चयन लंबित दर्शाया गया है।निदेशक ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को चयन प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। तय समय में भर्ती पूरी नहीं होने पर संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती की प्रगति की समीक्षा उच्च स्तर पर नियमित रूप से की जाती है। निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी चयन प्रक्रिया पूरी न होने पर उच्च स्तर पर अत्यधिक असंतोष व्यक्त किया गया है।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक सप्ताह के अंदर चयनित कार्यकर्ताओं की सूची जारी हो जाएगी।-दिनेश सिंह राजपूत, जिला कार्यक्रम अधिकारी।