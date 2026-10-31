Jhansi News: ओरछा में शुरू हुआ रामलीला एक जीवंत विरासत कार्यक्रम

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लुहारी। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और सभ्यता फाउंडेशन के सहयोग से ओरछा के श्री रामराजा मंदिर परिसर में शुक्रवार को तीन दिवसीय ‘रामलीला-एक जीवंत विरासत’ कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें भगवान श्रीराम के जीवन और आदर्शों पर आधारित विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया गया।राज्यसभा सांसद महेश केवट ने इसे समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। सांसद प्रतिनिधि राजेश पटेरिया ने इसे गौरवशाली परंपराओं को जीवंत करने का सराहनीय प्रयास कहा। नगर परिषद अध्यक्ष शिशुपाल राजपूत ने इसे संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की महत्वपूर्ण पहल बताया। कलेक्टर जमुना भिड़े ने कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अहम है। कार्यक्रम के पहले दिन श्रीराम जन्म, बाल लीलाओं, विश्वामित्र आगमन और सीता स्वयंवर सहित कई प्रसंगों की प्रस्तुति हुई।कार्यक्रम में संजय नकीब, विवेक सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया, एसडीएम अशोक सेन, सहायक यंत्री पर्यटन विभाग पीयूष बाजपेई सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।