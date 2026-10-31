Jhansi News: कलेक्ट्रेट में दर्शन के दौरान अधिवक्ता और पुलिस में झड़प, चौकी इंचार्ज को दौड़ाया

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अधिवक्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नवाबाद थाना, सीपरी बाजार थाना एवं कोतवाली प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं, चौकी प्रभारी ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए मारपीट करने एवं मोबाइल लूटने के आरोप में चार अधिवक्ताओं के खिलाफ नवाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस नामजद आरोपियों को तलाश रही है। उधर, अधिवक्ताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दो नवंबर से अनशन का अल्टीमेटम दिया है।संयुक्त सचिव रोमेश अग्रवाल के साथ कोतवाली में अभद्रता के आरोप में शिकायत की गई थी। शुक्रवार को दोपहर करीब 1:15 बजे जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रमोद शिवहरे, महामंत्री छोटेलाल वर्मा की अगुवाई में अधिवक्ता शिकायत करने जिलाधिकारी कार्यालय जा रहे थे। कलेक्ट्रेट के बाहर ड्यूटी पर मौजूद जेल पुलिस चौकी इंचार्ज मोहित कुमार एवं सिपाही भूपेंद्र कुमार वीडियो बनाने लगे। यह देख अधिवक्ता भड़क उठे। नारेबाजी करते हुए दोनों पुलिस कर्मियों को घेर लिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए भूपेंद्र से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल की छीना छपटी में उनको चोट आई। उपनिरीक्षक मोहित को भी खदेड़ दिया। अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए तीनों थाना प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।थानों में नहीं होती सुनवाई, थानेदार करते हैं अभद्र व्यवहारजिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रमोद शिवहरे का कहना है कि तीनों थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। थानेदार अभद्र व्यवहार करते हैं। नवाबाद प्रभारी पर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं, नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव का कहना है कि प्रमोद शिवहरे के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है। पुलिस पर अनुचित दबाव बनाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं।इन अधिवक्ताओं पर केस दर्जप्रदर्शन का वीडियो बनाने के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट करने एवं मोबाइल लूटने के आरोप में नवाबाद पुलिस ने चौकी प्रभारी मोहित कुमार की तहरीर पर बबीना निवासी अविनाश यादव, आजाद, दीपू एवं नैनागढ़ निवासी देवेंद्र यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी सिटी प्रीति सिंह के मुताबिक अविनाश के खिलाफ पहले से दो मामले दर्ज हैं, जबकि देवेंद्र के खिलाफ नौ मामले दर्ज हैं। आजाद और दीपू का आपराधिक इतिहास भी पुलिस खंगाल रही है।घंटों खंगाले गए बस स्टैंड के आसपास के लॉज एवं होटलअधिवक्ताओं के हंगामे के बाद शुक्रवार देर-रात पुलिस एक्शन में आई। एसपी सिटी प्रीति सिंह एवं सीओ सिटी प्रिया सिंह की अगुवाई में भारी पुलिस बल रात करीब 9:00 बजे बस स्टैंड के पास जा पहुंचा। पुलिस टीम के पहुंचते ही यहां खलबली मच गई। यहां करीब नौ लॉज एवं कई होटल हैं। सर्च अभियान चलाने के लिए सदर बाजार एवं बड़ागांव पुलिस समेत क्यूआरटी लेकर पुलिस अफसर पहुंचे। कुल नौ टीमें बनाई गई थीं। प्रत्येक टीम में एक महिला दरोगा एवं सिपाही को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने पहुंचते ही सभी होटलों के गेट बंद करा दिए। इसके बाद महिला पुलिस अफसरों ने खुद भी सभी होटलों एवं लॉज के कमरों में जाकर उनको खंगाला। भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर आसपास के लोग भी जुट गए। उन्होंने भी लॉज एवं होटल संचालकों की गतिविधियों पर नाराजगी जताई।