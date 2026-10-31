Jhansi News: घर के बाहर टपरे में आग लगाने के बाद फंदा लगाकर दी जान

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खैरा गांव निवासी अच्छे लाल पत्नी गायत्री, बेटे राजेंद्र, सूरज और प्रदीप के साथ रहते थे। जीविकोपार्जन के लिए खेती-किसानी करते थे। बड़े बेटे की शादी कर चुके। अच्छे लाल ने मूंगफली लगाई थी। इन दिनों फसल की खुदाई चल रही है। शुक्रवार सुबह परिवार के सभी लोग खुदाई के लिए खेत में चले गए लेकिन, अच्छे लाल नहीं गया।पड़ोसियों का कहना है सुबह करीब 9:00 बजे अच्छे लाल ने पहले घर के बाहर बने टपरे में आग लगा दी। आग की लपट उठने पर आसपास के लोग पहुंच गए। लोग आग बुझाने लगे। इसी बीच अच्छे लाल घर के अंदर चला गया। अंदर से दरवाजा भी बंद कर लिया। दोपहर करीब 12 बजे मंझला बेटा सूरज खेत से लौटा तो बाहर टपरा जला देखकर घबरा गया। पिता को आवाज देने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आई। आसपास के लोगों की मदद से उसने दरवाजा तोड़ा।अंदर के कमरे में पिता का शव फंदे से लटका हुआ था। घटना की सूचना पर रक्सा पुलिस भी पहुंच गई। फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई। रक्सा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह का कहना है कि अच्छे लाल नशे का आदी था। प्रारंभिक जांच पड़ताल में मालूम चला कि नशे में होने की वजह से उसने अपने टपरे में आग लगाई। परिजन उसके सुसाइड की वजह नहीं बता सके। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।