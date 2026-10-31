Jhansi News: पीईटी के लिए चलीं चार परीक्षा स्पेशल ट्रेनें, आज और कल भी मिलेंगी सुविधा
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:14 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:14 AM IST
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झांसी। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (यूपी-पीईटी) में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए झांसी रेल मंडल ने शुक्रवार को चार विशेष ट्रेनों का संचालन किया। झांसी से प्रयागराज के लिए गोविंदपुरी और बांदा होकर दो-दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। इसके अलावा झांसी-बांदा मेमू और झांसी-मानिकपुर ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए शनिवार और रविवार को भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए झांसी से दोपहर 1:20 बजे 18 कोच की परीक्षा स्पेशल ट्रेन गोविंदपुरी होकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। वहीं, दोपहर 2:00 बजे सात कोच की दूसरी विशेष ट्रेन बांदा होकर प्रयागराज गई। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 64613 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा मेमू का समय दोपहर 12:30 बजे से बदलकर 1:00 बजे कर दिया गया।
द्वितीय पाली की परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए भी दो विशेष ट्रेनें चलाई गईं। इनमें से एक शाम 6:30 बजे गोविंदपुरी और दूसरी शाम 7:00 बजे बांदा होकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इसके अलावा ट्रेन संख्या 64611 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मानिकपुर का समय भी पुनर्निर्धारित किया गया। यह ट्रेन निर्धारित समय के बजाय शाम 6:00 बजे रवाना की गई।
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प्रमुख स्टेशनों पर किए इंतजाम
मंडल प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए झांसी, उरई, ललितपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं कीं। रेलवे के अनुसार, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए शनिवार और रविवार को भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जरूरत के अनुसार नियमित ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर शाम सात बजे के आसपास मथुरा के लिए ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
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रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए झांसी से दोपहर 1:20 बजे 18 कोच की परीक्षा स्पेशल ट्रेन गोविंदपुरी होकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। वहीं, दोपहर 2:00 बजे सात कोच की दूसरी विशेष ट्रेन बांदा होकर प्रयागराज गई। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 64613 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा मेमू का समय दोपहर 12:30 बजे से बदलकर 1:00 बजे कर दिया गया।
विज्ञापन
द्वितीय पाली की परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए भी दो विशेष ट्रेनें चलाई गईं। इनमें से एक शाम 6:30 बजे गोविंदपुरी और दूसरी शाम 7:00 बजे बांदा होकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इसके अलावा ट्रेन संख्या 64611 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मानिकपुर का समय भी पुनर्निर्धारित किया गया। यह ट्रेन निर्धारित समय के बजाय शाम 6:00 बजे रवाना की गई।
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प्रमुख स्टेशनों पर किए इंतजाम
मंडल प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए झांसी, उरई, ललितपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं कीं। रेलवे के अनुसार, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए शनिवार और रविवार को भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जरूरत के अनुसार नियमित ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर शाम सात बजे के आसपास मथुरा के लिए ट्रेन का संचालन किया जाएगा।