Jhansi News: धान और मूंगफली के लिए बारिश मुफीद, अन्य के लिए नुकसान
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Thu, 27 Aug 2026 02:10 AM IST
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झांसी। लगातार हो रही बारिश के बाद से खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। खासकर उड़द, तिल, मूंग को नुकसान पहुंचेगा, जबकि धान और मूंगफली के लिए बरसात मुफीद है।
खरीफ की बुआई करने के बाद जून-जुलाई में कम वर्षा के कारण किसानों की परेशानियां बढ़ गईं थीं और उन्हें फसल को नुकसान पहुंचनेे का डर सताने लगा था। जिन किसानों ने खेतों में धान और मूंगफली बोई है उससे अभी हो रही बारिश से कोई नुकसान नहीं है। हालांकि, मूंगफली के खेतों में जलभराव न होने देने की सलाह विशेषज्ञों ने दी है। इसी प्रकार से उड़द को भी नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं, सब्जियों को भी नुकसान की आशंका है।
बारिश में खरीफ की फसलों में धान और मूंगफली को नुकसान नहीं है, लेकिन पर उड़द, तिल और मूंग को नुकसान पहुंचेगा। वहीं, सब्जियों में भी रोग का खतरा बढ़ गया है।
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-डॉ. आदित्य सिंह, विशेषज्ञ, भरारी
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खरीफ की फसलों का रकबा
फसल रकबा
धान 59102
मक्का 1850
उड़द 90350
मूंग 8994
मूंगफली 215847
तिल 99096
(नोट : रकबा हेक्टेयर में)
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खरीफ की बुआई करने के बाद जून-जुलाई में कम वर्षा के कारण किसानों की परेशानियां बढ़ गईं थीं और उन्हें फसल को नुकसान पहुंचनेे का डर सताने लगा था। जिन किसानों ने खेतों में धान और मूंगफली बोई है उससे अभी हो रही बारिश से कोई नुकसान नहीं है। हालांकि, मूंगफली के खेतों में जलभराव न होने देने की सलाह विशेषज्ञों ने दी है। इसी प्रकार से उड़द को भी नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं, सब्जियों को भी नुकसान की आशंका है।
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बारिश में खरीफ की फसलों में धान और मूंगफली को नुकसान नहीं है, लेकिन पर उड़द, तिल और मूंग को नुकसान पहुंचेगा। वहीं, सब्जियों में भी रोग का खतरा बढ़ गया है।
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-डॉ. आदित्य सिंह, विशेषज्ञ, भरारी
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खरीफ की फसलों का रकबा
फसल रकबा
धान 59102
मक्का 1850
उड़द 90350
मूंग 8994
मूंगफली 215847
तिल 99096
(नोट : रकबा हेक्टेयर में)