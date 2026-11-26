विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीझांसी। परिषदीय विद्यालयों के 4590 शिक्षकों की पदोन्नति की राह में आ रही विसंगतियों को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद विभाग के पास 400 से अधिक आपत्तियां पहुंच चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें गुणांक में नाम और डाटा जॉइनिंग से जुड़ी हैं।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने सभी आपत्तियों का तीन दिन के भीतर निस्तारण करने की बात कही है। इसके बाद अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ऐसे में लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं।जनपद में पदोन्नति प्रक्रिया के तहत जारी वरिष्ठता सूची में बेसिक विद्यालयों के 2697 और जूनियर विद्यालयों के 1893 शिक्षक शामिल हैं। इस तरह कुल 4590 शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इससे पहले संभावित वरिष्ठता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद प्राप्त शिकायतों के परीक्षण और निस्तारण की प्रक्रिया के तहत अनंतिम सूची जारी की गई।