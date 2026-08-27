Jhansi News: कानपुर-मदुरै और प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल के फेरे बढ़ाए गए

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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सप्ताह के हर बुधवार चलने वाली कानपुर सेंट्रल-मदुरै साप्ताहिक विशेष ट्रेन (01925) 2 सितंबर से 25 नवंबर तक 13 फेरों के लिए बढ़ाई गई है। वापसी में सप्ताह के हर शनिवार चलने वाली मदुरै-कानपुर स्पेशल ट्रेन (01926) 5 सितंबर से 28 नवंबर तक संचालित होगी। वहीं प्रयागराज – हजरत निजामुद्दीन( 04123/04124) विशेष ट्रेन के 26 फेरे बढ़ाए गए है। सप्ताह के हर बुधवार एवं रविवार चलने वाले प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन विशेष ट्रेन (04123) 2 सितंबर से 29 नवंबर तक बढ़ाई गई है। वापसी में सप्ताह के हर बृहस्पतिवार और सोमवार को चलने वाली हजरत निजामुद्दीन-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन (04124) 3 सितंबर से 31 नवंबर तक संचालित होगी। उक्त गाड़ी 22 डिब्बों के साथ चलेगी। इसमें 9-9 जनरल और स्लीपर कोच, के अलावा एक-एक थर्ड एसी ओर एसी प्रथम सह द्वितीय कोच के अलावा दो एसएलआरडी कोच लगेगें।