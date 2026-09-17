Jhansi News: एनसीसी कैडेट्स को ड्रोन तकनीक से कराया परिचित

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झांसी। 56 यूपी बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सीएटीसी-196 में बुधवार को कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण मिला। स्थानीय सैन्य यूनिट्स ने अपने उपकरणों का प्रदर्शन किया। कैडेट्स ने सैन्य उपकरणों को देखा और जानकारी ली। उन्हें ड्रोन तकनीक से भी परिचित कराया गया। ड्रोन की कार्यप्रणाली और उपयोग की जानकारी के साथ उसका उड़ान प्रदर्शन भी हुआ। इससे कैडेट्स को आधुनिक तकनीक समझने का अवसर मिला। शिविर में सॉफ्ट कौशल, व्यक्तित्व विकास, यातायात नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर व्याख्यान हुए। विशेषज्ञों ने ऑनर कोड, एकता में विविधता और सामाजिक कल्याण में युवाओं की भूमिका बताई। उन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जानकारी दी। शारीरिक कौशल और टीम भावना बढ़ाने के लिए ड्रिल और खो-खो सहित प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में सी कंपनी और डी कंपनी की प्लाटून विजेता रही। संवाद