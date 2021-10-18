Jhansi News: जमीन के विवाद में सास-बहू को पीटा

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पूंछ। ग्राम अमगांव में जमीन विवाद को लेकर एक महिला और उसकी बहू से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुन्ती देवी ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में उनकी अमगांव स्थित भूमि पर उनका नाम दर्ज है। मंगलवार दोपहर करीब दो बजे वह अपने खेत पर थीं। तभी मंगल सिंह, धर्मपाल सिंह, बब्बूराजा, मीना देवी और संजय लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंच गए। आरोपियों ने गाली-गलौज कर कुन्ती देवी से मारपीट की। उनकी बहू रेखा देवी बचाने आईं तो आरोपियों ने उनसे भी मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं। कुन्ती देवी ने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। संवाद