Jhansi News: मानसूनी सीजन पूरा, बुंदेलखंड के छह जिलों में खूब हुई वर्षा, झांसी तरसा

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झांसी समेत बुंदेलखंड में मानसूनी मौसम 15 जून से 15 सितंबर तक माना जाता है। इस साल झांसी में मानसूनी की दस्तक जुलाई में हुई थी। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई लेकिन बंगाल की खाड़ी में बार-बार बने हवाओं के निम्न दाब के क्षेत्र के चलते खासकर सितंबर में झमाझम बारिश देखने को मिली। हालांकि, इसके बावजूद जनपद एक जून से 15 सितंबर तक औसत बारिश के आंकड़े 682.8 मिलीमीटर से 15 फीसदी फीसदी पीछे है। अब तक जिले में 104.5 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। इन साढ़े तीन महीने की औसत वर्षा के मुकाबले बुंदेलखंड में सर्वाधिक बारिश के मामले में महोबा अव्वल है। यहां अब तक 71 प्रतिशत ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं, चित्रकूट में 67 फीसदी, बांदा और हमीरपुर में 55-55 प्रतिशत, ललितपुर में 24 और जालौन में 13 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है।कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह का कहना है कि अब मानसूनी मौसम खत्म हो चुका है लेकिन राजस्थान की ओर से मानसून की वापसी हो रही है। इसी कारण मंगलवार को भी दिन में हल्की बारिश देखने को मिली। लौटता मानसून आगामी दिनों में भी ऐसी ही हल्की बारिश करा सकता है लेकिन बहुत तेज वर्षा के आसार नहीं हैं।कहां-कितनी बारिश हुई.............................जनपद पानी गिरा औसत वर्षाबांदा 1115.2 719.6चित्रकूट 1223.8 731.9हमीरपुर 1025.1 662.2जालौन 683.7 602.9झांसी 572.3 682.8ललितपुर 940.4 757.3महोबा 966.2 564.7 औसत वर्षा एक जून से 15 सितंबर तक मिलीमीटर में