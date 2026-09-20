Jhansi News: मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मेडिकल कॉलेज देगा फंड

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शनिवार को अमर उजाला ने ‘लेंस की आपूर्ति पर पर्दा, इंतजाम आंखों से ओझल’ शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) के तहत मेडिकल कॉलेज को स्वास्थ्य विभाग ने सात माह से लेंस, दवाएं और ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आदि उपलब्ध नहीं कराए हैं। लेंस खत्म होने के कगार पर हैं जिससे आगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन संभव नहीं है। यही नहीं, सर्दी के मौसम में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वालों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। इस पर सीएमओ ने कहा था कि स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेज को कोई एनपीसीबी से लेंस आदि नहीं देता है। यदि कॉलेज मांग करेगा तो दवाएं आदि मुहैया करवा दी जाएंगी।सीएमओ ने लेंस दिलाने का आश्वासन दियाप्राचार्य डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि सीएमओ ने मेडिकल कॉलेज को एनपीसीबी बजट आने पर लेंस, दवा एवं जरूरी उपकरण मुहैया कराने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक बुलाई गई हैं, जिसमें समिति का फंड लेंस आदि के लिए नेत्र रोग विभाग को दिया जाएगा।