Jhansi News: बुंदेलखंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र

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इसी कारण ‘तुम्हें प्रभु राम कौ कौल’ अभियान शुरू किया गया है। 21 अक्तूबर से झांसी के गांधी उद्यान में अनशन और सत्याग्रह होगा। अभियान का लक्ष्य बुंदेलखंड की समस्याओं पर जनसमर्थन जुटाना है। आगामी चुनावों में सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के खिलाफ मतदान की अपील भी होगी। मोर्चा की प्रमुख मांगों में मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पद भरना और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को सरकारी सहायता प्राप्त बनाना शामिल है। ई20 ईंधन पर रोक तथा केन-बेतवा परियोजना प्रभावितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। विज्ञापन

इसी कारण ‘तुम्हें प्रभु राम कौ कौल’ अभियान शुरू किया गया है। 21 अक्तूबर से झांसी के गांधी उद्यान में अनशन और सत्याग्रह होगा। अभियान का लक्ष्य बुंदेलखंड की समस्याओं पर जनसमर्थन जुटाना है। आगामी चुनावों में सत्ताधारी दल के प्रत्याशियों के खिलाफ मतदान की अपील भी होगी। मोर्चा की प्रमुख मांगों में मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पद भरना और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को सरकारी सहायता प्राप्त बनाना शामिल है। ई20 ईंधन पर रोक तथा केन-बेतवा परियोजना प्रभावितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

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बबीना। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने आंदोलन तेज किया है। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और जनप्रतिनिधियों को खून से पत्र लिखे गए। बबीना से बैदौरा तक मशाल जुलूस निकाला गया और गांवों में जनसंपर्क हुआ। भानु सहाय ने कहा कि 12 वर्ष पहले बुंदेलखंड राज्य का वादा पूरा नहीं हुआ।