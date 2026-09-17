झांसी: रात 2 बजे हॉस्टल से बाहर आए नवोदय के छात्र, प्रधानाचार्य को छुट्टी पर भेजा, उपप्राचार्य को सौंपा प्रभार

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बच्चों द्वारा खुद को हॉस्टल में बंद किए जाने की सूचना पर बुधवार रात एडीएम प्रशासन शिवप्रताप शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों को प्रधानाचार्य पर लगे आरोपों की जांच का आश्वासन दिया। एडीएम ने आरोप सही पाए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई का भरोसा भी दिया। उनके समझाने पर छात्र रात लगभग दो बजे हॉस्टल से बाहर आ गए। इसके बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को मेस में भोजन कराया। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद विद्यालय में स्थिति सामान्य हुई। प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुशवाह से छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। देर रात हड़ताल खत्म होने के बाद बृहस्पतिवार को विद्यालय में सामान्य रूप से कक्षाएं संचालित हुईं।बृहस्पतिवार को डीएम के निर्देश पर पीडी राजेश कुमार नवोदय विद्यालय पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर छात्रों से बात की और विद्यालय का कक्षावार निरीक्षण किया। परियोजना निदेशक ने छात्रों की समस्याओं को समझा। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं को जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। एक सप्ताह में इन्हें ठीक कराया जाएगा। शीघ्र ही जिलाधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करेंगे।बृहस्पतिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य नवोदय विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना तथा विरोध स्वरूप प्रशासनिक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्राचार्य कक्ष में पीडी राजेश कुमार एवं कार्यवाहक प्राचार्य पीपी पाण्डेय से छात्रों की समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान राजेंद्र शर्मा, अवधेश तिवारी, डॉ. महादेव बाजपेई, प्रमोद राय, मुकेश अग्रवाल मौजूद रहे।