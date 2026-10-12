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Jhansi News: लोहागढ़ में श्रद्धा से निकली कलश यात्रा

Mon, 12 Oct 2026 02:04 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:04 AM IST
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'Kalash Yatra' taken out with devotion in Lohagarh
लोहागढ़। गांव में मां दुर्गा मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रविवार को मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा के लिए 108 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने मां दुर्गा के जयकारे लगाए। मंदिर में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नौ दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गया है। विशेन्द्र सिंह ने बताया कि अगले नौ दिनों तक मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-अर्चना होगी। नवमी के दिन विधि-विधान से मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें मंदिर में विराजमान कराया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर गांव के श्रद्धालुओं के लिए कन्या भोज और भंडारे का आयोजन भी होगा। संवाद
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