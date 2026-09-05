Jhansi News: बाल अपचारी की दांडिक याचिका खारिज
झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:01 AM IST
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झांसी। ग्यारहवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी सीपरी बाजार इलाका निवासी बाल अपचारी की जमानत दांडिक याचिका अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की कोर्ट ने निरस्त कर दी। आरोपी के खिलाफ फरवरी महीने में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने इस मामले को झूठा बताते हुए कोर्ट के सामने जमानत याचिका दाखिल की वहीं, पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी जमानत पर बाहर निकलने के बाद मामले को प्रभावित करेगा। ऐसे में न्याय संभव नहीं सकेगा। उनकी ओर से अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने भी सहमति जताते हुए याचिका निरस्त कर दिया। संवाद
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