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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Three accused, including a woman, arrested for theft; police bust inter-district theft gang.

Jhansi: महिला समेत चोरी के तीन आरोपी पकड़े, पुलिस ने अंतरजनपदीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश

Mon, 31 Aug 2026 09:05 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 31 Aug 2026 09:05 AM IST
सार

पकड़ी गई महिला संजना रैकवार पर झांसी में 8 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात, कैश एवं स्कूटी बरामद की है। 

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Jhansi: Three accused, including a woman, arrested for theft; police bust inter-district theft gang.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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पुलिस ने अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाकर एक अंतरजनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक महिला समेत तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
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इनके कब्जे से भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात, 50,900 रुपये नकद बरामद हुए। घटना में प्रयुक्त उपकरण और स्कूटी भी मिली है। पकड़े गए मुख्य अभियुक्त राजकुमार रैकवार पर 38 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। संजना रैकवार पर भी झांसी में 8 मामले दर्ज हैं। थाना सकरार, बरूआसागर, कटेरा पुलिस और स्वाट /सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर संतपुरा-जावन पुलिया के पास से तीनों को दबोचा गया। पूछताछ के बाद 7 चोरी के मामलों का अनावरण हुआ। सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
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