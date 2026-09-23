फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Three accused caught after turning to theft to buy gifts for their girlfriends.

Jhansi: प्रेमिका को महंगे गिफ्ट देने के लिए चोरी करने लगा था प्रिंस, सोलर पावर प्लांट से पकड़े गए तीन आरोपी

Wed, 23 Sep 2026 01:35 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 23 Sep 2026 01:35 PM IST
सार

पकड़े गए आरोपी एमपी के शिवपुरी के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 किलोग्राम कॉपर वायर, कटर समेत कई वस्तुएं बरामद की हैं।

विज्ञापन
Jhansi: Three accused caught after turning to theft to buy gifts for their girlfriends.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्सा के बदनपुर गांव स्थित सोलर पावर प्लांट से कीमती कॉपर वायर चोरी करने के आरोप में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनकी निशानदेही पर 15 किलोग्राम कॉपर वायर, कटर समेत कई अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं।
विज्ञापन


पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम शिवपुरी (मध्य प्रदेश) दिनारा निवासी विजय (20), प्रिंस यादव (20) एवं नीलेंद्र यादव (19) बताया। उनके मोबाइल खंगालने पर मालूम चला कि प्रिंस एक युवती से प्रेम करता है। प्रिंस के पास आय का कोई साधन नहीं है लेकिन प्रेमिका के लिए अक्सर महंगे गिफ्ट खरीदता था। उसने पुलिस को बताया कि गिफ्ट खरीदने के लिए उसने चोरी शुरू की। बॉर्डर का इलाका होने से वारदात करके तीनों मध्य प्रदेश भाग जाते थे। सोमवार को वारदात के लिए झांसी आए थे। चोरी के इरादे से सोलर पावर प्लांट में जा घुसे। उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनको घेरकर पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। उनकी निशानदेही पर पहले चोरी हुए तार भी बरामद कर लिए गए। थाना प्रभारी उदय सिंह के मुताबिक आरोपियों से तार कटर, तीन मोबाइल एवं नकदी भी बरामद हुई। लिखापढ़ी के बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यहां से उनको जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed