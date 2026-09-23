फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Parvez's death causes panic within the drug network; many have fled after switching off their mobile

Jhansi: परवेज की मौत से ड्रग्स नेटवर्क में खलबली, कई मोबाइल स्विच ऑफ करके भागे, सर्विलांस टीम खंगाल रही सुराग

Wed, 23 Sep 2026 07:49 AM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 23 Sep 2026 07:49 AM IST
सार

परवेज के पुराने संपर्क अब पुलिस की जांच का अहम आधार बन गए हैं। पुलिस उसके मोबाइल, बैंक खातों, संपर्कों और ड्रग्स से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

विज्ञापन
Jhansi: Parvez's death causes panic within the drug network; many have fled after switching off their mobile
परवेज अली। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

परवेज अली की हत्या के बाद पुलिस महानगर में ड्रग्स कारोबार के तार खंगाल रही है। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल नंबर एवं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के सहारे पुलिस को ड्रग्स नेटवर्क के बारे में कई अहम सुराग भी मिले। सर्विलांस टीम उसकी मदद से आगे की जांच कर रही है लेकिन अधिकांश मोबाइल फोन कुछ दिनों के भीतर ही धड़ाधड़ करके स्विच ऑफ हो गए। इनकी लोकेशन भी नहीं मिल रही है हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्द ही नशे के कारोबार का भंडाफोड़ होगा।
विज्ञापन


परवेज की हत्या के बाद ड्रग्स कारोबार की कई परतें खुलकर सामने आ गई थीं। उसकी मौत के बाद पुलिस उसके संपर्कों और नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। जांच में यह बात सामने आई कि परवेज की पहुंच सिर्फ आम खरीदारों तक सीमित नहीं थी बल्कि शहर के हाई सोसाइटी से जुड़े लोगों को भी ड्रग्स की सप्लाई करता था। पुलिस यह भी खंगाल रही है कि परवेज का कोतवाली क्षेत्र में लगातार आना-जाना किन लोगों से जुड़ा था। इन इलाकों में उसके संपर्कों और लेन-देन की जानकारी जुटाई जा रही है। एसएसपी विकास कुमार के मुताबिक इस मामले में नशे के कारोबार का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही कार्रवाई भी होगी।
विज्ञापन


पुराने संपर्कों से खुल रहा नेटवर्क
परवेज के पुराने संपर्क अब पुलिस की जांच का अहम आधार बन गए हैं। पुलिस उसके मोबाइल, बैंक खातों, संपर्कों और ड्रग्स से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसी कड़ी में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि परवेज किन लोगों से माल लेता था और किन लोगों तक उसकी सप्लाई पहुंचती थी। परवेज हत्याकांड में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed