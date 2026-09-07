Jhansi: टीचर्स सेल्फ केयर टीम का पुनर्गठन, सुधांशु शर्मा अध्यक्ष व मयंक श्रीवास्तव बने संरक्षक

संगठन को मजबूत करने और शिक्षकों के कल्याण हेतु नई कार्यकारिणी घोषित की गई। सुधांशु शर्मा अध्यक्ष /संयोजक, चरण सिंह यादव महामंत्री /प्रवक्ता और मयंक श्रीवास्तव संरक्षक बने। अजय सिंह, रामपाल सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष /सह-संयोजक, अनुपम द्विवेदी उपाध्यक्ष /सह-संयोजक तथा राजकुमार आईटी सेल प्रभारी नियुक्त हुए। जिलाध्यक्ष कुलदीप यादव, कोषाध्यक्ष अवधेश बघेल, सह-संयोजक रुचि गुप्ता सहित अन्य जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मनोनीत सदस्यों को बधाई दी।टीएससीटी ने जून 2026 तक 596 दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को लगभग 268 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी। कन्यादान योजना में 493 बेटियों के विवाह हेतु लगभग 2 करोड़ 61 लाख रुपये प्रदान किए गए। जीवनदान योजना से 203 गंभीर बीमार शिक्षकों को इलाज के लिए लगभग 81 लाख रुपये की सहायता मिली।