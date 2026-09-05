फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Orders issued for swine flu testing. District hospital and CHCs lack equipment.

Jhansi News: स्वाइन फ्लू जांच के आदेश, जिला अस्पताल और सीएचसी में उपकरण नहीं

Sat, 05 Sep 2026 02:06 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Orders issued for swine flu testing. District hospital and CHCs lack equipment.
झांसी। स्वाइन फ्लू के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। शासन ने जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, वर्तमान में इन निर्देशों का पालन संभव नहीं है।
विज्ञापन

इसकी मुख्य वजह जांच के लिए आवश्यक उपकरणों का अभाव है। बृहस्पतिवार को शासन ने इनफ्लूएंजा-ए (एच1एन1) की जांच निशुल्क करने के निर्देश दिए थे। ये जांच मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ जिला अस्पताल और सीएचसी पर होनी थी। मरीजों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करने को भी कहा गया। जिले में इन निर्देशों का पालन फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। जिला अस्पताल तक में जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कोरोना काल में आरटी-पीसीआर जांच के लिए जिला क्षय रोग विभाग से ट्रूनेट जांच मशीन आई थी। वह मशीन अब वापस हो चुकी है। ऐसे में सीएचसी तो दूर, जिला अस्पताल में भी जांच संभव नहीं है।
विज्ञापन


जांच उपकरणों का अभाव
एसआईसी डॉ. आरके सक्सेना ने बताया कि जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू जांच के लिए उपकरण नहीं हैं। जांच के नमूने लेने के लिए वीटीएम (वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम) भी उपलब्ध नहीं है। जांच करने वाली मशीन भी अस्पताल में मौजूद नहीं है। इस कारण रोगियों को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ही भेजना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

समाधान के प्रयास
सीएमओ डॉ. शिशिर पुरी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू की जांच शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में काम चल रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि मरीजों को समय पर जांच सुविधा मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed