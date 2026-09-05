Jhansi News: स्वाइन फ्लू जांच के आदेश, जिला अस्पताल और सीएचसी में उपकरण नहीं

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इसकी मुख्य वजह जांच के लिए आवश्यक उपकरणों का अभाव है। बृहस्पतिवार को शासन ने इनफ्लूएंजा-ए (एच1एन1) की जांच निशुल्क करने के निर्देश दिए थे। ये जांच मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ जिला अस्पताल और सीएचसी पर होनी थी। मरीजों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करने को भी कहा गया। जिले में इन निर्देशों का पालन फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। जिला अस्पताल तक में जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कोरोना काल में आरटी-पीसीआर जांच के लिए जिला क्षय रोग विभाग से ट्रूनेट जांच मशीन आई थी। वह मशीन अब वापस हो चुकी है। ऐसे में सीएचसी तो दूर, जिला अस्पताल में भी जांच संभव नहीं है।जांच उपकरणों का अभावएसआईसी डॉ. आरके सक्सेना ने बताया कि जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू जांच के लिए उपकरण नहीं हैं। जांच के नमूने लेने के लिए वीटीएम (वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम) भी उपलब्ध नहीं है। जांच करने वाली मशीन भी अस्पताल में मौजूद नहीं है। इस कारण रोगियों को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ही भेजना पड़ता है।समाधान के प्रयाससीएमओ डॉ. शिशिर पुरी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू की जांच शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में काम चल रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि मरीजों को समय पर जांच सुविधा मिले।