Jhansi: सुभाष गंज के गर्ग मेडिकल स्टोर में लगी आग, दवाएं जलीं, मौके पर पहुंची दमकल टीम

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आग लगने से किसी के झुलसने की सूचना नहीं है हालांकि दुकान के अंदर रखी दवाएं को नुकसान हुआ है। दुकान मालिक गिरीश अग्रवाल भी सूचना मिलते ही आ गए।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय के मुताबिक, प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना है। आग से हुए नुकसान का अभी आकलन नहीं हो सका है। विज्ञापन



मौके पर दमकल कर्मचारी, वीडियो...

आग लगने से किसी के झुलसने की सूचना नहीं है हालांकि दुकान के अंदर रखी दवाएं को नुकसान हुआ है। दुकान मालिक गिरीश अग्रवाल भी सूचना मिलते ही आ गए।मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय के मुताबिक, प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना है। आग से हुए नुकसान का अभी आकलन नहीं हो सका है।

सुभाष गंज स्थित खोवा मंडी में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे गर्ग मेडिकल स्टोर में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने शटर खोलकर आग पर काबू पाया। दुकान के अंदर धुआं भरा हुआ था।