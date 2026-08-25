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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Fire breaks out at Garg Medical Store in Subhash Ganj; medicines destroyed

Jhansi: सुभाष गंज के गर्ग मेडिकल स्टोर में लगी आग, दवाएं जलीं, मौके पर पहुंची दमकल टीम

Tue, 25 Aug 2026 01:01 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Tue, 25 Aug 2026 01:01 PM IST
सार

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियाें ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

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Jhansi: Fire breaks out at Garg Medical Store in Subhash Ganj; medicines destroyed
मौके पर दमकल विभाग की टीम। - फोटो : संवाद

विस्तार
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सुभाष गंज स्थित खोवा मंडी में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे गर्ग मेडिकल स्टोर में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने शटर खोलकर आग पर काबू पाया। दुकान के अंदर धुआं भरा हुआ था।
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आग लगने से किसी के झुलसने की सूचना नहीं है हालांकि  दुकान के अंदर रखी दवाएं को  नुकसान हुआ है। दुकान मालिक गिरीश अग्रवाल भी सूचना मिलते ही आ गए।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय के मुताबिक, प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना है। आग से हुए नुकसान का अभी आकलन नहीं हो सका है।
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मौके पर दमकल कर्मचारी, वीडियो...
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