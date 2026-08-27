Jhansi: पारीछा थर्मल पावर प्लांट के आवासीय परिसर में घुसा पानी, जल निकासी न होने से लोग परेशान; वीडियो

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स्थानीय निवासियों का कहना है कि नालों की सफाई समय पर नहीं कराई गई। इस वजह से बारिश में पानी बाहर नहीं निकल पाता। लगातार हो रही बारिश की वजह से मोहल्लों में नाले का पानी भर गया। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। सड़क में भी पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ी। अधीक्षण अभियंता वैभव त्रिपाठी ने बताया कि कॉलोनी का निर्माण निचले स्तर पर होने के कारण अधिक बारिश होने पर हर वर्ष जलभराव की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान कॉलोनी का पानी बाहर निकालने के लिए चार पंप मोटर लगाए जाते हैं।बारिश के बाद उनके आवास में पानी रसोई तक में घुस गया। इस वजह से सामान को नुकसान हुआ। समान निकालकर घर के ऊंचे स्थान पर रखना पड़ा। अभी भी घर में पानी भरा है।नालों की सफाई समय पर नहीं कराई गई। इस वजह से आवासीय कॉलोनी में पानी भरा। पानी भरने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।