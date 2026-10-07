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Jhansi: साइबर ठगी के शिकार को वापस मिले 5.25 लाख रुपये, निवेश के नाम पर हुई थी ठगी

Wed, 07 Oct 2026 01:21 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 07 Oct 2026 01:21 PM IST
सार

पुलिस ने करीब एक साल बाद 5.25 लाख रुपये वापस करा दिए। साइबर थाने की पुलिस ने ठगी की रकम में से कुछ धनराशि को समय रहते फ्रीज करा दिया था।

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Jhansi: Cyber fraud victim recovers ₹5.25 lakh; had been swindled under the pretext of investment.
साइबर थाने में राजीव अग्रवाल।

विस्तार
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निवेश के नाम पर एक करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी के शिकार सिविल लाइंस के मनु विहार कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त राजीव अग्रवाल को पुलिस ने करीब एक साल बाद 5.25 लाख रुपये वापस करा दिए। साइबर थाने की पुलिस ने ठगी की रकम में से कुछ धनराशि को समय रहते फ्रीज करा दिया था।
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मंगलवार को कार्रवाई पूरी करते हुए 5,25,000 रुपये राजीव अग्रवाल के बैंक खाते में वापस करा दिए गए। राजीव अग्रवाल ने निवेश के नाम पर हुई ठगी के मामले में साइबर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने ठगी की रकम के लेन-देन की जांच शुरू की और उनके खाते से निकली कुछ धनराशि को फ्रीज कराया था। साइबर थाना प्रभारी सत्येंद्र यादव ने बताया कि मंगलवार को फ्रीज कराई गई रकम में से 5.25 लाख रुपये पीड़ित के खाते में वापस करा दिए गए।
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