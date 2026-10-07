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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Case of a young woman being harassed; accused was threatening to record and circulate a video.

Jhansi: शादी का झांसा देकर युवती से बनाए संबंध, वीडियो बनाकर वायरल करने की दे रहा था धमकी

Wed, 07 Oct 2026 02:17 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Wed, 07 Oct 2026 02:17 PM IST
सार

युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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Jhansi: Case of a young woman being harassed; accused was threatening to record and circulate a video.
थाना सीपरी बाजार, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए। आरोपी ने वीडियो भी बना लिया। अब उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया।
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थाना सीपरी बाजार इलाका निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी जान पहचान जालौन के कोंच थाना के आजाद नगर निवासी ललित उर्फ मोहम्मद रिजवान से थी। आरोपी ने कुछ महीने पहले उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तब आरोपी उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सोमवार को सीपरी बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी जेपी चौबे के मुताबिक मंगलवार को आरोपी रिजवान राजघाट कॉलोनी के पास नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसकी महिला से करीब चार महीने पहले दोस्ती हुई थी। आरोपी ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। इस वजह से वह शादी करने से इन्कार कर रहा था। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश चौबे, विनय कुमार, सुमित, कुलदीप यादव शामिल रहे।
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