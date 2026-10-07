Jhansi: दवा लेने निकले बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत, पारीछा पीपा पुल के पास मिला शव

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मंगलवार शाम पीपा पुल के पास बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। थाना प्रभारी वेद प्रकाश पाण्डेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एएसपी सिमरन सिंह भी मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग की मौत के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी है।

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बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम बराठा निवासी मंसाराम राजपूत (74) का शव मंगलवार देर शाम पारीछा पीपा पुल के पास मिला। वह दोपहर दवा लेने के लिए घर से निकले थे। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी।