Jhansi News: -तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Mon, 31 Aug 2026 01:55 AM IST
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झांसी। बरुआसागर के फुटेरा गांव में रविवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से रमा देवी (55) पत्नी कमल की मौत हो गई, जबकि दोनों बाइक सवार युवक भी घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की मौत से परिवार में रोना-पिटना मचा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
फुटेरा गांव निवासी रमा के पति की दस साल पहले मौत हो गई थी। परिवार में पुत्र धर्मेंद्र, कैलाश समेत दो बेटी ममता एवं सुनीता हैं। सभी की शादी हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि रमा सुबह करीब दस बजे पैदल ही खेत की ओर जा रही थीं। गांव के बाहर जाने पर सड़क पार करते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह सिर के बल सड़क पर जा गिरीं और बाइक सवार भी गिर गए।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के समय बाइक की रफ्तार करीब 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हादसे की सूचना मिलने पर परिवार के लोग भी पहुंच गए। सभी घायलों को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने रमा को मृत घोषित कर दिया। बरुआसागर थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह के मुताबिक बाइक सवार दोनों युवकों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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फुटेरा गांव निवासी रमा के पति की दस साल पहले मौत हो गई थी। परिवार में पुत्र धर्मेंद्र, कैलाश समेत दो बेटी ममता एवं सुनीता हैं। सभी की शादी हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि रमा सुबह करीब दस बजे पैदल ही खेत की ओर जा रही थीं। गांव के बाहर जाने पर सड़क पार करते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह सिर के बल सड़क पर जा गिरीं और बाइक सवार भी गिर गए।
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प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के समय बाइक की रफ्तार करीब 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हादसे की सूचना मिलने पर परिवार के लोग भी पहुंच गए। सभी घायलों को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने रमा को मृत घोषित कर दिया। बरुआसागर थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह के मुताबिक बाइक सवार दोनों युवकों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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