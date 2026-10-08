Jhansi: बीयू का बाहरी कार्यक्रम के लिए जगह देने से इन्कार, समाजवादी छात्रसभा ने मांगी है जगह

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बताते चलें, मंगलवार को समाजवादी छात्रसभा ने विवि में श्रद्धांजलि कार्यक्रम 10 अक्तूबर को कराने की मांग की थी। विवि प्रशासन के इनकार पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन किया था। जिस पर बीयू प्रशासन ने बुधवार को प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। दोपहर करीब तीन बजे कुलसचिव से समाजवादी छात्रसभा के जिलाध्यक्ष अयान अली हाशमी, महानगर अध्यक्ष अनिरुद्ध नायक, आशीष पटेल, विश्वप्रताप यादव, समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष नितेश यादव, हर्ष वर्धन ने वार्ता की। इस दौरान नवाबाद थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। बीयू प्रशासन ने श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही विवि चौकी प्रभारी को पत्र भेज दिया है।चीफ प्रॉक्टर प्रो. विनीत कुमार की तरफ से पुलिस को पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि वर्तमान शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए नियमित शैक्षणिक कार्य एवं पठन-पाठन चल रहा है। जिससे परिसर में कोई भी स्थान किसी भी बाहरी कार्यक्रम के लिए रिक्त नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025 में इसी प्रकार का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें विवि के मुख्य द्वार पर विद्यार्थियों और बाहरी व्यक्तियों ने विवि के सुरक्षाकर्मियों के बीच वाद-विवाद हुआ था। जिससे परिसर में शांति, सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था प्रभावित हुई थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से परिसर में शांति बनाए रखने के लिए अपेक्षित सहयोग की मांग की है।