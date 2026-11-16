Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Introduce the new generation to the ideals of Lord Sahastrabahu.

भगवान सहस्त्रबाहु के आदर्शों से नई पीढ़ी को कराएं अवगत : राय

Mon, 16 Nov 2026 01:35 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Introduce the new generation to the ideals of Lord Sahastrabahu.
सिद्धेश्वर मंदिर से अ​खिल भारतवर्षीय हैहय कलचुरी महासभा सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती के उपलक्ष्य
झांसी। भगवान श्री राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती की पूर्व संध्या पर शंकर सिंह का बगीचा स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर में रविवार को दीपदान, पूजन, महाआरती और प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम का आयोजन के. कलचुरि कलार सर्ववर्गीय समाज की ओर से किया गया। इस दौरान 261 दीप प्रज्ज्वलित कर मंदिर परिसर को रोशन किया गया।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष भारत भूषण राय ने कहा कि समाज के लोगों को भगवान सहस्त्रबाहु के विचारों और आदर्शों से अपने परिवारों को अवगत कराना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले सके। मुख्य अतिथि कलचुरी जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र राय ने समाज के लोगों से एकजुट रहने और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राजेंद्र राय, रामस्वरूप राय (कक्का), कृष्ण मुरारी राय, रामकृपाल राय, जुगल सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed