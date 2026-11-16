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Jhansi News: बबीना में भीषण जाम में फंसी शव यात्रा

Mon, 16 Nov 2026 01:26 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:26 AM IST
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Funeral procession stuck in a massive traffic jam in Babina
जाम में ठहरी शव यात्रा।
बबीना। बबीना छावनी परिषद क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। बढ़ते अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण जाम के कारण श्मशान घाट जा रही एक शव यात्रा घंटों तक रास्ते में रुकी रही।
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स्थानीय नागरिकों के अनुसार, बबीना के मुख्य बाजार मार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी छावनी परिषद विभाग की है। हालांकि, विभाग की उदासीनता के चलते सड़क की दोनों पटरियों पर दुकानदारों ने सामान फैला रखा है। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े ठेलों और अनियंत्रित पार्किंग से मुख्य मार्ग बेहद संकरा हो गया है। इसी अव्यवस्था के कारण शव यात्रा निकलने के दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात पूरी तरह ठप हो गया। अंतिम यात्रा में फंसे शोकाकुल परिजनों और साथ चल रहे नागरिकों को अत्यंत असुविधा हुई। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की अनदेखी पर गहरा खेद व्यक्त किया है।
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जाम में ठहरी शव यात्रा।

जाम में ठहरी शव यात्रा।

जाम में ठहरी शव यात्रा।

जाम में ठहरी शव यात्रा।

जाम में ठहरी शव यात्रा।

जाम में ठहरी शव यात्रा।

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