Jhansi News: बबीना में भीषण जाम में फंसी शव यात्रा

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स्थानीय नागरिकों के अनुसार, बबीना के मुख्य बाजार मार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी छावनी परिषद विभाग की है। हालांकि, विभाग की उदासीनता के चलते सड़क की दोनों पटरियों पर दुकानदारों ने सामान फैला रखा है। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े ठेलों और अनियंत्रित पार्किंग से मुख्य मार्ग बेहद संकरा हो गया है। इसी अव्यवस्था के कारण शव यात्रा निकलने के दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात पूरी तरह ठप हो गया। अंतिम यात्रा में फंसे शोकाकुल परिजनों और साथ चल रहे नागरिकों को अत्यंत असुविधा हुई। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की अनदेखी पर गहरा खेद व्यक्त किया है।