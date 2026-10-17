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Jhansi News: नदी किनारे बेशकीमती जमीन से हटाया अवैध कब्जा

Sat, 17 Oct 2026 02:32 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:32 AM IST
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Illegal encroachment removed from prime land along the riverbank
रानीपुर। नगर पंचायत ने मुहल्ला रतौसयापुरा में नदी बाईपास किनारे बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया। शुक्रवार को नगर पंचायत का बुलडोजर चलाकर यह कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने रातों-रात एंगल गाड़कर, जाली लगाकर और झुग्गी बनाकर जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने पिलर खड़े करने के लिए गड्ढे भी खोद लिए थे। सूचना मिलने पर नगर पंचायत के कर्मचारी और पुलिस ने उन्हें रोका तथा कब्जा हटाने को कहा। मगर कब्जा करने वालों ने बात नहीं सुनी। इसके बाद अधिशासी अधिकारी संजय शुक्ला, उप निरीक्षक सतीश और पुलिस बल जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने जेसीबी की मदद से गाड़े गए एंगल, जाली और झुग्गी को हटा दिया। अधिशासी अधिकारी ने चेतावनी दी कि नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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