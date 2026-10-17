Jhansi News: कोई पात्र वोटर मतदाता सूची छूटा तो उसका नाम फार्म-6 भरवाकर सूची में जुड़वा लें-सत्य प्रकाश

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17 और 24 अक्तूबर को जिले के सभी बूथों पर विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 04 बजे तक उपस्थित रहेंगे। वे फार्म-6, 7 व 8 से संबंधित सभी कार्रवाइयां पूरी करेंगे। राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट तैनात करने और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल कराने में सहयोग की अपील की गई।पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियांपुनरीक्षण कार्यक्रम 16 से 18 अक्तूबर तक मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन से शुरू होगा। 19 अक्तूबर को आपत्तियों और सुझावों के लिए आलेख्य सूची प्रकाशित होगी, जिसकी अंतिम तिथि 23 अक्तूबर है। 26 अक्तूबर को संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और राजनीतिक दलों के साथ बैठकें होंगी। 27 अक्तूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रशासन की तैयारियों पर संतुष्टि व्यक्त की। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर हेमंत पटेल सहित विभिन्न दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।