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सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के लहर गिर्द निवासी विवेक यादव के घर से 21 नवंबर की रात चोर चार बकरी और दो बकरे चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो आरोपी लग्जरी कार से पशुओं को ले जाते दिखाई दिए। कार नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची।पुलिस ने सोमवार रात कोतवाली क्षेत्र के कसाई मंडी निवासी मकसद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने साथी सलमान और आलिम के साथ मिलकर बकरी-बकरे चोरी करता था। वारदात के दौरान वे लोहे के लीवर से घरों के ताले तोड़ते थे। इसके बाद चोरी किए गए पशुओं को होंडा सिटी की पिछली सीट और डिग्गी में भरकर ले जाते थे। किसी को शक न हो, इसलिए उन्होंने लग्जरी कार का इस्तेमाल शुरू किया था। कार को गाजियाबाद से खरीदकर लाए थे।आरोपी ने बताया कि लहर गिर्द में विवेक यादव के घर से चोरी किए गए छह पशुओं को मंडी में 20 हजार रुपये में बेच दिया था। तीनों ने रकम आपस में बांट ली थी। पुलिस ने मकसद के पास से 5,260 रुपये बरामद किए हैं।पुलिस के अनुसार, मकसद के खिलाफ ललितपुर में दो और नवाबाद में एक मामला दर्ज है। थाना प्रभारी जेपी चौबे ने बताया कि वांछित आरोपियों सलमान और आलिम की तलाश के लिए पुलिस टीम बनाई गई है।